Дочь певицы Славы похудела на 12 килограммов после родов

Певица Слава в 2023 году стала бабушкой. Ее дочка Саша Морозова родила первенца — сына. Она строит отношения с мужем Андреем Дедовым. С ребенком ей помогают няня и бабушка. На днях молодая мама вышла в свет.

Она посетила премьеру фильма «Конец Славы» с Павлом Деревянко в главной роли. Наследница певицы снялась в этой картине. Она рассказала, что все еще не вернулась в форму после родов, но продолжает постепенно худеть.

«Я сбросила уже 12 килограммов, мне осталось 7. Мой идеальный вес — 52 кг, а сейчас я вешу 60–62. Хочу дойти хотя бы до 55 кг. За время беременности я набрала почти 20 кг! При этом мне все говорили, что все само сойдет через пару месяцев, но вот сегодня моему сыну Арсению уже 10 месяцев, а я до сих пор худею», — рассказала Саша.

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Она призналась, что занимается спортом. Юная актриса три раза в неделю ездит на тренировки, которые включают в себя акробатику. Дочка Славы даже стоит на голове. По ее словам, худеть сложно, так как в рационе есть макароны и мучное. Из-за своего распорядка дня Морозова не может перейти на правильное питание, пишет KP.RU.