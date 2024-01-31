Сергей Лазарев опроверг информацию о том, что налоговая арестовала его счета: «Прошу не раздувать скандала»

Сергей Лазарев вслед за Настей Ивлеевой, Валерием Меладзе и другими селебрити столкнулся с проблемами, которые связаны с налоговой. Появилась информация, что счета артиста заблокированные из-за долга в 47 тысяч рублей.

Речь идет про компанию, которой владел певец. У него был магазин «Пудель-штрудель», где продавались зоотовары. Лазарев вышел на связь и опроверг информацию, чтобы его счета арестованы. Он пояснил, что его магазин закрыли в 2020 году из-за пандемии, а затем компания была убрана из реестра, а ее счета перестали существовать.

«Мои личные счета в полном порядке. Прошу не раздувать скандала и хайпа на ровном месте. О существовании налоговой задолжности у компании в 47 тыс. рублей (о которой пишут некоторые) мне ничего не известно, мы выясняем. Если таковая имеется, то обязательно погасим в ближайшее время», — высказался певец.

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Он был возмущен тем, что кто-то стал распространят ложную информацию. Артист поблагодарил поклонников, которые не стал реагировать на слухи.