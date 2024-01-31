У уехавшего из России актера Никиты Кукушкина родился сын в Германии

Никита Кукушкин уехал в 2022 году из России. Он предпочел эмигрировать с женой Анной Назаровой и дочкой Софией, которой семь лет. А 27 января стало известно, что у супругов случилось пополнение в семье. У пары родился сын. Малыш появился на свет в Германии. Анна запечатлела кроху в роддоме.

«Мой мальчик. Сын», – написала она.

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Влюбленные дали ребенку имя Мирон. Примечательно, что актер оставил в Россию свою маму. У женщины неизлечимая болезнь – Альцгеймер. По словам Кукшкина, ему было сложно видеть родительницу в таком состоянии. Однако он заверил, что мама сама захотела жить отдельно. За ней ухаживают посторонние люди.