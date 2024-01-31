Максим Галкин* дает гастроли в Австралии после отмены концертов на Бали

Максим Галкин* недавно не смог попасть на Бали. У него там были запланированы концерты, но на границе юмориста не пустили. После такой неловкой ситуации он приехал в Австралию.

Артист сообщил, что уже находится в Брисбене. Там он выступит для зрителей. Также у мужа Аллы Пугачевой будут концерты в Сиднее и Мельбурне. Он пытается найти заработок после несостоявшихся выступлений в Индонезии и Таиланде.

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В Европе у Галкина* также возникли проблемы. Билеты на его концерты в Эстонии плохо продаются. Продана только четверть билетов от всего зала. Интерес к юмористу только падает. В Сети многие недовольны тем, что он приехал в Австралию. Многие поклонники считают, что артист выглядит плохо, а его выступления однообразные и скучные.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.