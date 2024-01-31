Брат экс-солиста «А’Студио» Батырхана Шукенова рассказал, как его сын живет в США: «Пошел в своего отца»

Прошло восемь лет с тех пор, как умер кызылординский певец Батырхан Шукенов, который был солистом группы «А’Студио». Его брат Бахытжан Шукенов до сих пор живет в родном городе. Он ухаживает за мамой, которой уже 87 лет. Они часто вспоминают своего знаменитого родственника.

У артиста была возлюбленная Екатерина, которая родила от него сына Максута. Батырхан при жизни настоял, чтобы они переехали в Америку, где он даже начал строить дом. Именно там и рос его наследник, которому уже 23 года.

«Парень очень похож на брата: его смех, его мимика, его движение рук. Сейчас Максут проживает во Флориде. Он окончил колледж по специальности «звукорежиссер». Пошел в своего отца, работает с музыкой. Очень хочет восстановить песни Батырхана — в архиве много его черновых песен, мелодии, которые брат напевал для своих будущих произведений», — поделился Бахытжан.

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Он отметил, что его племянники редко приезжает в Казахстан, но они стараются ему помогать всеми силами. Более того, брат певца уверен, что Максут женится на казашке, пишет «МК».