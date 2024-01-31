Певица Анна Калашникова перенесла новую пластическую операцию

Анна Калашникова рассказала, что попала в больницу. Она перенесла еще одну пластическую операцию. Певица решила не раскрывать все подробности. Она отметила, что операцию провел известный хирург Вадим Баков.

«Операция была экстренной, чуть позже расскажу, что произошло. Но к счастью, врачи хорошие, операцию я перенесла отлично», — поделилась экс-невеста Прохора Шаляпина.

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Она пояснила, что пока будет восстанавливаться. Артистка хочет скорее вернуться домой, где ее ждет сын. Возможно, что операция связана с исправлением груди. В 2017 году она уже меняла грудные импланты на пятый размер. Также модель делала бедра более объемными, пишет KP.RU.

Напомним, что многие звезды решаются на пластику. В 2023 году Филипп Киркоров полностью омолодился, сделав операции на теле и лице. А Виктория Боня убрала все признаки старения на лице.