Филипп Киркоров отказался от своей недвижимости в Майами

Филипп Киркоров после вечеринки Насти Ивлеевой оказался без работы. Он решил улететь в США. Так как певца видели на концерте Мадонны, то решили, что он приехал отдыхать в Нью-Йорк.

Однако шоумен Рустам Солнцев заверил, что у короля отечественной эстрады была причина для поездки за океан. По словам знаменитости, артисту нужно было решить вопрос с недвижимостью в Майами. Там с 2011 года у него есть просторный дом, где он часто отдыхал раньше.

«Зачем ему быть в США? Я расскажу. Дело в том, что он переписал дом, который у него находился в Майами и, кстати говоря, дорого стоил, на своих детей», — высказался Солнцев на YouTube-канале.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

На этот раз он также отметил, что у Филиппа Бедросовича дела иду не очень хорошо после бойкота в России. Шоумен считает, что певец выглядит несчастным даже после посещения концерта Мадонны.