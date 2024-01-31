91-летний Стенио Гарсия о смерти Жандиры Мартини: «Дядя Али не знал бы, как жить без его Зорайде»

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Своими переживаниями поделился и Стенио Гарсия, он запомнился зрителям как дядя Али. Тот всегда был привязан к Зорайде даже больше, чем к собственным трем женам. И в качестве хэппи-энда, даже женился на своей служанке, чем немало расстроил Лару Назиру, ведь та мечтала стать четвертой женой дяди Али.