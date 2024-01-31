91-летний Стенио Гарсия о смерти Жандиры Мартини: «Дядя Али не знал бы, как жить без его Зорайде»

Жандира Мартини покорила сердца российских зрителей благодаря сериалу «Клон». Поклонники едва ли не родной считали Зорайде, которая так много помогала и Латифе, и Жади. Сценарист сериала Глория Перес прониклась к Жандире особым чувством, она считала ее профессионалом своего дела, человеком добрым и душевным. То же самое говорит о покойной коллеге Летисия Сабателла, которая сыграла в «Клоне» Латифу. Зорайде по сути заменила ее героине мать. Такая утрата стала невосполнимой потерей для тех, кто знал Жандиру Мартини. Джованная Антонелли в память о Зорайде опубликовала в своем микроблоге снимки со съемочной площадки сериала «Клон», почтив память Жандиры Мартини.
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Своими переживаниями поделился и Стенио Гарсия, он запомнился зрителям как дядя Али. Тот всегда был привязан к Зорайде даже больше, чем к собственным трем женам. И в качестве хэппи-энда, даже женился на своей служанке, чем немало расстроил Лару Назиру, ведь та мечтала стать четвертой женой дяди Али.
«Жандира была уникальным человеком, она внесла свой вклад в культуру Бразилии как переводчик и автор. Дядя Али не знал бы, как жить без его Зорайде… Покойся с миром, мой друг», - отметил Стенио Гарсия, который в свои 91 год продолжает появляться на ТВ.