16-летняя дочка Глюк’oZы о своей младшей сестре: «Практически не общаемся.... мне с ней пока что неинтересно»

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Также Лидия Чистякова дала понять, что у них с сестрой совершенно разные характеры. «С Верой практически не общаемся. Мы очень разные по характеру, и мне с ней пока что неинтересно. У нас разное видение мира, отношений, да и вообще всего. Мы разные поколения», — отметила дочка певицы.

Кстати, Лида уже 5 лет как снимает клипы и записывает треки. Девушка взяла себе псевдоним и скрывает ото всех, что она дочка той самой Глюк’oZы. Однако юные фанаты певицы все-таки узнали о том, что она дочка Натальи Чистяковой-Ионовой, когда Лида стала вместе со своей звездной мамой появляться на сцене и различных светских мероприятиях.

По материалам «СтарХит»