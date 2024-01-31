Бузова о рухнувшем браке с Тарасовым: «Всегда приходил в чистую квартиру, дома была еда»

38-летняя Ольга Бузова и сегодня мечтает лишь об одном, что ее принц еще найдется. Поющая телеведущая успела повстречаться какое-то время с блогером Давидом Манукяном, чья карьера на ТВ стремительно пошла в гору. Молодой человек то и дело появляется в жюри разных музыкальный и развлекательных программ.
Бывший парень даже сменил Бузову на посту ведущего на проекте «Дом-2», когда та решила покинуть это шоу. В итоге звездная блондинка была обижена на своих коллег за то, что ситуация повернулась таким образом. Однако парочка, судя по всему, нашла путь к примирению. Даву, к примеру, видели на концерте Бузовой. Экс-возлюбленный подарил певице букет цветов.
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В недавнем интервью Надежде Стрелец поющая телеведущая вновь подняла вопрос своего развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Похоже, что Ольга Бузова все еще не переварила эту историю. Она заметила, что всегда считала себя хорошей женой: ухаживала за домом, варила борщи, баловала мужа домашней выпечкой, пекла пироги и всегда готовила сама, так как Тарасов любил поесть дома.
«Мой супруг всегда приходил в чистую квартиру, и дома была еда. Я даже печь научилась, хотя это совершенно не моя история. Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, это имеет место. Но как именно?» — сетует Ольга Бузова.
По материалам «СтарХит»