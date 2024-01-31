Вера Алдонина выдала правду о своем отце: «Это большая ответственность — говорить ребенку, что его матери не стало»

Юлия Началова ушла из жизни в 2019 году, это стало большим ударом для ее поклонников, звездных коллег и конечно же, близких. Особенно для родителей певицы и ее дочки Веры, которой было всего 12 лет.
Прошло уже 5 лет, и теперь повзрослевшая наследница поп-дивы может спокойно говорить о своих чувствах. О смерти мамы Вера узнала от отца футболиста Евгения Алдонина. Трагедия произошла, когда девочка была в Англии со своими одноклассниками. От Веры скрывали, что состояние ее мамы остается тяжелым. О ее смерти она узнала только, когда прилетела в Москву.
В аэропорту дочку встретил отец, очень грустный и подавленный. В машине он рассказал ей, что мама скончалась. Вера помнит, что долго плакала, не сразу поверив в случившееся.
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«Что в тот момент пережил он, знает только он. Это большая ответственность — говорить своему ребенку, что его матери не стало», - отметила Вера, поблагодарив отца за то, что он всегда рядом с ней.
По материалам анонса программы «Эксклюзив» Первого канала