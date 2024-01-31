Умерла Жандира Мартини, сыгравшая Зорайде в бразильском сериала «Клон»

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Глория Перес, сценарист сериала «Клон», дала понять, что для нее работа с этой замечательной актрисой стала невероятной удачей и привилегией. Жандиру, она назвала своей вечной Зорайде. А уход актрисы стал для Глории ударом и полной неожиданностью.

Летисия Сабателла, которая сыграла в «Клоне» Латифу, также не может поверить в случившееся. Жандиру она назвала добрым, талантливым и отзывчивым человеком с прекрасным сердцем и светлой душой.

Не остался в стороне и Стенио Гарсия, тот самый дядя Али, которому исполнился 91 год. «Жандира была уникальным человеком, она внесла свой вклад в культуру Бразилии как переводчик и автор. Дядя Али не знал бы, как жить без его Зорайде… Покойся с миром, мой друг», - отметил Стенио Гарсия.

По материалам «СтарХит»