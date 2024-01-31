Умерла Жандира Мартини, сыгравшая Зорайде в бразильском сериала «Клон»

Еще 30 января стало известно о том, что умерла Жандира Мартини. Актрисе, сыгравшей в сериале «Клон» служанку дяди Али, Зорайде, было 79 лет. Эта блистательная роль прославила Жандиру. Причина смерти Мартини не сообщается, однако есть информация, что она страдала от онкологического заболевания, рака легких. Это и подкосило силы и здоровье актрисы. Звездные коллеги Жандиры Мартини уже отреагировали на это известие, выразив соболезнования близким актрисы.
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Глория Перес, сценарист сериала «Клон», дала понять, что для нее работа с этой замечательной актрисой стала невероятной удачей и привилегией. Жандиру, она назвала своей вечной Зорайде. А уход актрисы стал для Глории ударом и полной неожиданностью.
Летисия Сабателла, которая сыграла в «Клоне» Латифу, также не может поверить в случившееся. Жандиру она назвала добрым, талантливым и отзывчивым человеком с прекрасным сердцем и светлой душой.
Не остался в стороне и Стенио Гарсия, тот самый дядя Али, которому исполнился 91 год. «Жандира была уникальным человеком, она внесла свой вклад в культуру Бразилии как переводчик и автор. Дядя Али не знал бы, как жить без его Зорайде… Покойся с миром, мой друг», - отметил Стенио Гарсия.
По материалам «СтарХит»