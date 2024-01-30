Бывший участник группы «Машина времени» Юрий Ильченко умер на 73-м году жизни

30 января стало известно, что умер Юрий Ильченко. Об этом сообщили его коллеги. Группа «Мифы» поделилась печальной новостью в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Причина смерти 72-летнего музыканта выясняется. Место похорон и время прощания с артистом будут сообщены позже. Многие поклонники потрясены случившемся и выражают свои соболезнования родным и близким звезды.

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Напомним, что Ильченко был певцом и гитаристом. Он многим знаком как вокалист группы «Мифы». А ранее он также был в составе групп «Земляне» и «Машина времени». Добавим, что в фильме Дмитрия Астрахана «Перекресток» песни «Машины времени» звучат с вокалом Юрия Ильченко. Он также занимался своей группой «Ильченко».