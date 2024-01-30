Солиста группы «Би-2» Егора Бортника* отпустили из миграционной тюрьмы в Таиланде

Несколько дней участники группы «Би-2» ждали депортации из Таиланда после задержания. Накануне сообщалось, что музыкантов вместо России отправят в Израиль, но это решение было отменено.

По словам самих артистов, это произошло после визита российских дипломатов. А вечером 30 января стало известно, что солиста рок-группы Егора Бортника* отпустили из миграционной тюрьмы, пишет телеграм-канал Mash.

Ему единственному дали возможность улететь в Израиль. Он сразу приехал в аэропорт, где ждет свой рейс. А вот остальные участники коллектива остаются в миграционной тюрьме. Напомним, что у Александра Умана тоже не российский паспорт, в отличие от других музыкантов.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Отметим, что «Би-2» были задержаны после того, как дали концерт на Пхукете. Оказалось, что они не получали разрешения на работу там.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.