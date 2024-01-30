Писатель требует с Ксении Собчак 50 миллионов рублей за придумывание строчек в книге про счастье

Не раз Ксения Собчак оказывалась в центре скандалов. 30 января выяснилось, что на нее подали иск в суд. Писатель по имени Михаил обвинил ее в «издевательстве» и потребовал 50 миллионов рублей за клевету.

По его словам, известная телеведущая использовала его книгу в качестве оскорбительной подводки к рекламе, придумав несуществующие строки и переврав содержимое. Собчак также использовала сарказм и шутки. Теперь автор хочет получить компенсацию за оскорбления и клевету, а также требует, чтобы этот выпуск передачи был удален с платформы YouTube, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Напомним, что после участия в вечеринки Насти Ивлеевой знаменитая блондинка терпит убытки. Она признавалась, что потеряла несколько миллионов рублей.