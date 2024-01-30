Асмус выложила свою переписку с Харламовым, рассказав про дочку: «Так в меня еще никто не верил»

Кристина Асмус еще год назад ругалась с Гариком Харламовым в соцсетях. Они продолжали жить под одной крышей после развода. И каждый выдвигал свои причины, почему так происходит. Но вот уже полгода актриса живет в своем новом доме. По всей видимости, это помогло им наладить дружеское общение.

Примечательно, что 30 января она выложила в Сеть переписку с бывшим мужем, где рассказывает о ситуации, которая произошла с их дочкой Анастасией. Оказалось, что девочка всю жизнь считала, что ее мама обладает премией «Оскар», так как видела статуэтку на полке.

«Это голосовое Гарику, в котором я рассказываю, что наша дочь всю жизнь думала, что я обладательница премии «Оскар»! Настя, спасибо, так в меня еще никто не верил», — написала Асмус.

Ее наследница была удивлена, что у ее мамы нет престижной награды, хотя она снялась во многих фильмах и сериалах. А Кристина обратилась к Харламову с просьбой, чтобы он протер от пыли ее «Оскар», который стоит у него дома.

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«Смешно», — ответил ей Гарик.

К слову, позже они созвонились и проговорили четыре минуты.