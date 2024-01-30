Лоза высказался о поведении Киркорова после вечеринки Ивлеевой: «Он же одинокий человек»

Филипп Киркоров никак не может оправиться после скандала из-за вечеринки Насти Ивлеевой. Уже месяц его не показывают по телевидению. Его концерты были отменены. Певец решил сделать паузу и уехал в США, где успел повеселиться на концерте Мадонны. Музыкант Юрий Лоза высказался о поведении короля отечественной эстрады. Он считает, что ему нельзя завидовать, так как на самом деле артист совсем один, хоть и регулярно окружает себя светским обществом.
«Он же одинокий человек. Я бы сказал, это гипертрофированное одиночество», – подчеркнул Лоза.
Певец также уверен, что по Филиппу Бедросовичу никто из россиян не скучает. Он считает, что исполнитель хита «Полетели» не искренен, когда предстает на публике.
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«Есть такое понятие - поза. Киркоров – это сплошная поза. Ни одного искреннего слова, движения… Посмотрите, как он сидит в жюри, как строит глазки и т.д. Это же неестественно для мужчины. Все, что он делает, это показуха. Но как только этот мыльный пузырь лопается, моментально наступает кризис, страшный стресс. Теперь «короля эстрады» развенчали», – высказался Юрий Эдуардович, пишет KP.RU