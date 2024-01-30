Лоза высказался о поведении Киркорова после вечеринки Ивлеевой: «Он же одинокий человек»

Филипп Киркоров никак не может оправиться после скандала из-за вечеринки Насти Ивлеевой. Уже месяц его не показывают по телевидению. Его концерты были отменены. Певец решил сделать паузу и уехал в США, где успел повеселиться на концерте Мадонны. Музыкант Юрий Лоза высказался о поведении короля отечественной эстрады. Он считает, что ему нельзя завидовать, так как на самом деле артист совсем один, хоть и регулярно окружает себя светским обществом.

«Он же одинокий человек. Я бы сказал, это гипертрофированное одиночество», – подчеркнул Лоза.

Певец также уверен, что по Филиппу Бедросовичу никто из россиян не скучает. Он считает, что исполнитель хита «Полетели» не искренен, когда предстает на публике.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».