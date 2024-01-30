Антон Привольнов рассказал, что ему с мамой пришлось прятаться в бомбоубежище в Израиле

Антон Привольнов раньше вел передачи «Контрольная закупка» и «Доброе утро» на Первом канале. Но вот уже почти два года он находится в Израиле, куда уехал со своей мамой и сыном Платоном. А вот с женой Ольгой телеведущий состоит в разводе уже шесть лет.

И 29 января он едва не попал под обстрел. Антон ходил с мамой Татьяной по супермаркету, когда была объявлена тревога. Он попал в бомбоубежище в банковском хранилище. Журналист с удивлением там увидел сейфы 1922 года. Он показал маму.