Антон Привольнов рассказал, что ему с мамой пришлось прятаться в бомбоубежище в Израиле

Антон Привольнов впервые за месяц попала под обстрел. Фото: соцсети Антона Привольнова

Антон Привольнов во время прогулки в Тель-Авиве был вынужден спрятаться в банковском хранилище. Телеведущий показал, как оно выглядит.

Антон Привольнов раньше вел передачи «Контрольная закупка» и «Доброе утро» на Первом канале. Но вот уже почти два года он находится в Израиле, куда уехал со своей мамой и сыном Платоном. А вот с женой Ольгой телеведущий состоит в разводе уже шесть лет. 

И 29 января он едва не попал под обстрел. Антон ходил с мамой Татьяной по супермаркету, когда была объявлена тревога. Он попал в бомбоубежище в банковском хранилище. Журналист с удивлением там увидел сейфы 1922 года. Он показал маму. 

«Я в банке в бомбоубежище», — сказала она.

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Отметим, что также Привольнов вел шоу «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой. Но летом 2022 года он покинул проект. Его место тогда занял Иосиф Пригожин. О своей жизни за границей телеведущий рассказывает редко. 

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