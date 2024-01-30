Никита Кологривый высказался после волны хейта: «Прочь душнил, прочь злых, недовольных жизнью людей!»

Никита Кологривый переживает успешный период в жизни. Он снялся во многих картинах, таких как «По щучьему велению», «Два холма» и «Слово пацана». Но недавно актер дал несколько интервью, в которых критиковал многих коллег.

От него досталось Александре Бортич, у которой нет актерского образования. Также он заявил, что нет ничего выдающегося в работе Данилы Козловского.

Многие фанаты отвернулись от Никиты, когда он раскритиковал юных коллег по сериалу «Слово пацана». Артист заявил, что им надо осознать, что актерская удача может в любой момент отвернуться. Он пояснил, что несмотря на успех надо работать дальше.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В соцсетях часть поклонников стала его осуждать за такие слова. Но преданные подписчики сочли, что он был прав, и заступились за звезду.