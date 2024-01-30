Алла Довлатова рассказала, как ушла от первого мужа: «Собрала манатки, взяла маленького ребенка»

Алла Довлатова состояла в браке с предпринимателем Дмитрием Лютым. В новом интервью она вспомнила, что эти отношения были непростыми, хоть и продлились 12 лет. Радиоведущая считает их неудачными. Примечательно, что после развода она смогла встретить настоящую любовь. Однако звезда отмечает, что никогда не забудет, как сбегала от Лютого с двумя детьми. Тогда у нее росли дочь Дарья и сын Павел.

«Первый брак, продлившийся 12 лет, считаю неудачным: если первые пять лет мы еще как-то жили, то после я собрала манатки, взяла полуторагодовалого ребенка подмышку и убежала в Москву, где спустя много лет встретила свою большую любовь — моего нынешнего мужа», — вспомнила Алла.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Со своим избранником Алексеем Бородой она счастлива в браке уже 17 лет. У пары есть две дочки — Александра и Мария. А вот самая старшая наследница телеведущей уже пошла по стопам мамы. 24-летняя Дарья стала журналистом. По словам Довлатовой, она не помогала ей в карьере и даже на работе у девушки не знают, кто ее мама, пишет lady.mail.ru.