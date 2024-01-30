Мария Ивакова расскажет про магию и путешествия в новом проекте «За волшебством»

Модель Мария Ивакова стала ведущей нового проекта на канале «Пятница». Ее ждут путешествия, которые будут связаны с местами силы и магией. Она посетит Индию, Мексику, Непал, Камбоджу, Португалию, Бали. А все для того, чтобы попробовать на себе разные практики и наполниться жизненной энергией, чтобы обрести себя.

Она познакомит зрителей передачи «За волшебством» с людьми, которые хранят древние традиции и практики. Мария лично узнает, какие ритуалы помогают исцелять душевные раны, а также помогают обрести гармонию и любовь. Все практики она будет испытывать на себе.

Также в рамках проекта ей выпадет возможность переродится в водной церемонии Джансу, попробовать тантрические и женские практики древних племен, побывает в священном городе в Индии. Ивакова заберется в самую большую поющую чашу на земле и пройдет сеанс саундхилинга — лечение звуками. Не обойдется без спиритических сеансов. Она попытается встретиться с духами и соединится с одним из своих тотемных животных.

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Примечательно, что на глазах зрителей Мария докажет, что в мире много магических подсказок. Отметим, что передаче «За волшебством» начнет выходить в эфир со 2 февраля каждую пятницу в 22:30.