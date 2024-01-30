Актриса из «Реальных пацанов» Зоя Бербер станет мамой во второй раз

Зоя Бербер 30 января захотела рассказать о важном событии. Она неожиданно объявила о беременности. Актриса выложила кадры из фотосессии, на которых демонстрировала округлившийся живот. При этом она позировала в шортах, топике, рубашке и сапогах.

Звезда сериала «Реальные пацаны» выглядела счастливой. Как оказалось, несколько месяцев она скрывала интересное положение даже от своих родных.