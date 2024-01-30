Актриса из «Реальных пацанов» Зоя Бербер станет мамой во второй раз

Зоя Бербер 30 января захотела рассказать о важном событии. Она неожиданно объявила о беременности. Актриса выложила кадры из фотосессии, на которых демонстрировала округлившийся живот. При этом она позировала в шортах, топике, рубашке и сапогах.
Звезда сериала «Реальные пацаны» выглядела счастливой. Как оказалось, несколько месяцев она скрывала интересное положение даже от своих родных.
«Пам-пам! Об этом сегодня узнаете вы и моя мама! Да, для многих это будет сейчас сюрпризом! Спасибо, мы старались… удивить», — заявила Зоя.
Зоя Бербер готовится стать мамой во второй раз. Фото: соцсети Зои Бербер
«Сильно!» — заявил коллега актрисы Владимир Селиванов.
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Поклонники также поздравили ее со скорым пополнением в семье. Напомним, что только минувшей осенью Бербер сыграла свадьбу с новым возлюбленным. Она строит отношения с актером Максимом Белбородовым. От первого брака со сценаристом Александром Синегузовым у нее есть дочка Надежда, которой восемь лет.