Психолог Алексеева объяснила, почему Кудрявцева не сдержалась на шоу Малахова: «Эмоциональное истощение из-за развода»

Лера Кудрявцева недавно оказалась в центре внимания, когда приняла участие в шоу Андрея Малахова. Там она познакомилась с певцом Виктором Мохневым, который родился с ДЦП.

Примечательно, что он рос без мамы, которая его бросила. Ведущий устроил ему сюрприз, найдя его биологическую маму. Но Лера, выслушав оправдания героини в студии, плеснула ей водой в лицо. Она была возмущена тем, что Виктор был брошен.

Это вызвало резонанс в Сети. Многие зрители решили, что такое поведение неприемлемо для публичного человека. Клинический психолог Маргарита Алексеева пояснила, что такой выплеск злости косвенно могло быть вызвано тем, что Кудрявцева переживает расставание с мужем Игорем Макаровым. По словам эксперта, такие травмирующие моменты всегда вызывают переживания и отражаются на психике.

«Человек в процессе развода, еще и публичный, вполне может находиться в состоянии эмоционального истощения и в какой-то момент резко среагировать», – пояснила психолог.

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Также она подчеркнула, что Лера живой человек, который испытывает эмоции. И то, что телеведущая проявила эмпатию к брошенному мальчику, является нормальным явлением. Тем более что она в своих шоу тоже работает с историями людей, пишет KP.RU.