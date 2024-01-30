Светлана Бондарчук показала лицо сына в его первый день рождения

Светлана Бондарчук 29 января отметила важное событие. Ее младшему сына Петру исполнился один год. Рождение мальчика было тайным. Телеведущая рассказала о пополнении только спустя шесть месяцев. Многие подозревают, что она с мужем Сергеем Харченко прибегла к услугам суррогатной матери.

Дело в том, что ее не видели с округлившимся животом. Примечательно, что супруги до недавнего времени скрывали лицо малыша. Но теперь они выложила фото с крохой, уже не пряча его щеки, глаза, нос и рот.