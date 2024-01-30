Светлана Бондарчук показала лицо сына в его первый день рождения

Светлана Бондарчук 29 января отметила важное событие. Ее младшему сына Петру исполнился один год. Рождение мальчика было тайным. Телеведущая рассказала о пополнении только спустя шесть месяцев. Многие подозревают, что она с мужем Сергеем Харченко прибегла к услугам суррогатной матери.
Дело в том, что ее не видели с округлившимся животом. Примечательно, что супруги до недавнего времени скрывали лицо малыша. Но теперь они выложила фото с крохой, уже не пряча его щеки, глаза, нос и рот.
«У нас сегодня особенный день — Пете год! Так что ждем ваши поздравления!» — заявила Бондарчук.
На кадрах можно увидеть праздничный торт. Также супруги успели покрестить сына. На одном из фото они предстали в церкви. На них Петр в светлом наряде запечатлен на руках с Светланы, которая сияет от счастья.
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Поклонники посчитали, что мальчик очень похож на своего папу. Напомним, что у телеведущей также есть двое детей от прошлого брака — 32-летний Сергей и 24-летняя Варвара. Также она нашла общий язык с дочерью своего мужа от прошлых отношений, 10-летней Юнной.
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко с сыном. Фото: соцсети Светланы Бондарчук