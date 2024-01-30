Участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль

Группа «Би-2» продолжают находиться в Таиланде после задержания. Их должны депортировать. По закону, в таком случае человека отправляют в страну, где был выдан паспорт.

Из рок-группы пятеро человек имеют российские паспорта, у еще двоих человек паспорта Израиля и Австралии, речь идет про Александра Умана и Егора Бортника*. Но накануне появилась информация, что участников коллектива депортируют в Израиль, а не в Россию. Но уже 30 января это решение было отменено.

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Представитель «Би-2» также рассказал, что участники группы пока продолжают находится в миграционном центре в общей камере на 80 человек. Напомним, что их задержали на острове Пхукет после концерта, который был дан без разрешения.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.