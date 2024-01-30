Короля Карла III после операции выписали из лондонской больницы

Король Карл III попал в больницу в январе. Отмечалось, что он лег на плановую операцию. В это же время госпитализировали его невестку Кейт Миддлтон, которой сделали операцию на брюшной полости. Почти две недели они провели в частной больнице в Лондоне.

Накануне принцессу Уэльскую выписали из госпиталя. Она отправилась домой, где будет около двух месяцев восстанавливаться перед тем, как вернуться к своим обязанностям.

Следом выписали и короля, который перенес операцию. Он провел три ночи в больнице. Карл III намерен постепенно вернуться к своей работе.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается, что он не будет принимать участие в публичных мероприятиях в течение месяца. Пока король перейдет на удаленный режим. Он сможет заниматься документами во дворце и решать особо важные вопросы, сообщает BBC. Королевская семья поблагодарила врачей и медперсонал за оказанную помощь и заботу.