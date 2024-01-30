Никита Михалков высказался об Алле Пугачевой: «Место, которое она занимала, не займет никогда»

Алла Пугачева уже два года живет за границей. Певица лишь иногда приезжает в Москву, когда у нее возникают дела. Отъезд артистки продолжают обсуждать в светских кругах. Никита Михалков высказался о том, какая судьба ждет Примадонну, если она вернется в Россию жить. Режиссер уверен, что былое доверие певица уже не сможет вернуть. Поэтому, по его словам, у нее уже не будет прежнего статуса.

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«То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. Они без всего этого и обходились», – заявил Михалков, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее сама Алла Борисовна говорила, что режиссер за последние годы изменился. Она отмечала, что у него есть фильм «Рабы любви», который ей нравится. Но певица заверила, что Никита Сергеевич уже не тот любимый всеми артист.