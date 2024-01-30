Сценариста фильма «Мы, нижеподписавшиеся» Александра Гельмана сбила машина у театра имени Пушкина

Вечером 29 января Александр Гельман попал в ДТП. Его сбила машина прямо на пешеходном переходе у театра имени Пушкина. Отмечается, что автомобиль пытался затормозить, но не смог избежать столкновения. 90-летний сценарист ударился о правый бок машины и упал на дорогу.

Очевидцы происшествия рассказали, что он испытывал острую боль внизу левой голени. Водитель черной иномарки вызвал скорую помощь. Его доставили в травмпункт, где рентген показал перелом на обеих ногах. Особенно сильно пострадали пальцы правой ноги и голень левой ноги.