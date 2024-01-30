Люся Чеботина о проплаченной популярности: «В «Солнце Монако» вложены мои деньги, как и во все песни»

Люся Чеботина ответила всем хейтерам, которые до сих пор считают, что ее популярность в шоу-бизнесе проплаченная. По словам певицы, специально для всех думающих, что в ее творчество вложены миллионы, она решила ответить на слухи и домыслы. Все это, как выразилась звездная блондинка, ерунда. Свою музыку и песни, по словам Люси, она пишет сама, оплачивая работу саундпродюсеров и всей остальной команды.

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