Люся Чеботина о проплаченной популярности: «В «Солнце Монако» вложены мои деньги, как и во все песни»

Люся Чеботина ответила всем хейтерам, которые до сих пор считают, что ее популярность в шоу-бизнесе проплаченная. По словам певицы, специально для всех думающих, что в ее творчество вложены миллионы, она решила ответить на слухи и домыслы. Все это, как выразилась звездная блондинка, ерунда. Свою музыку и песни, по словам Люси, она пишет сама, оплачивая работу саундпродюсеров и всей остальной команды.
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Чеботина удивлена и тому, что многие считают, что в ее хит «Солнце Монако» были якобы вложены огромные деньги и был снят дорогущий клип.
«В «Солнце Монако» вложены мои деньги, как и во все другие мои песни и альбомы, и сумма, кстати, в «Монако» вложена небольшая», - заверила Люся Чеботина.
Певица уточнила, что и клип на этот хит она оплачивала сама, как и все остальные свои клипы. Люся дала понять, что у нее никогда не было лейбла, продюсера или спонсора.