Татьяна Арнтгольц увезла дочь от Ивана Жидкова в Таиланд: «Какое счастье — взрослые дети»

Татьяна Арнтгольц поделилась в личном микроблоге свежим фотом, которое было сделано на пляже. Актриса увезла дочку от Ивана Жидкова в Таиланд. Похоже, что там звездная блондинка проводит отпуск с семьей. Кстати, Маша частый гость в доме своего отца. У Жидкова есть сына Степа от модели Лилии Соловьевой. Сейчас актер строит отношения с Марией, которая моложе его на 17 лет. Девушка успела подружиться с будущей падчерицей. Жидков, как шепчутся поклонники, уже позвал возлюбленную замуж, однако пока Маша ходит в невестах.
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Татьяна Арнтгольц с дочкой Машей. Фото: соцсети, скриншот
Сама Татьяна Арнтгольц счастлива в браке со звездой сериала «Кухня» Марком Богатыревым. У пары есть общий сын Данила. По словам актриса, она рада тому, что ее дочь повзрослела и теперь они могут ездить в отпуск словно подружки. С Машей ей интересно и не скучно.
«Какое счастье — взрослые дети! Они становятся лучшей компанией, главной поддержкой и опорой! Дочь, я люблю тебя!» - заверила Татьяна Арнтгольц.