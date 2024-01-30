Татьяна Арнтгольц увезла дочь от Ивана Жидкова в Таиланд: «Какое счастье — взрослые дети»

Татьяна Арнтгольц поделилась в личном микроблоге свежим фотом, которое было сделано на пляже. Актриса увезла дочку от Ивана Жидкова в Таиланд. Похоже, что там звездная блондинка проводит отпуск с семьей. Кстати, Маша частый гость в доме своего отца. У Жидкова есть сына Степа от модели Лилии Соловьевой. Сейчас актер строит отношения с Марией, которая моложе его на 17 лет. Девушка успела подружиться с будущей падчерицей. Жидков, как шепчутся поклонники, уже позвал возлюбленную замуж, однако пока Маша ходит в невестах.

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