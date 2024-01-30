Навка пожелала сил оставшейся без «золота» Олимпиады Валиевой: «Мы будем ждать ее»

Татьяна Навка не оставила без внимания ситуацию, которая произошла с Камилой Валиевой. Фигуристку по решению Спортивного арбитражного суда дисквалифицировали на 4 года, а также лишили всех медалей (за определенный отрезок времени, - Прим. ред.), в том числе и «золота» командных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Таким образом, у подопечной Этери Тутберидзе отобрали награды, которые та завоевала с 25 декабря 2021 года. Кроме того, фигуристке пока нельзя выступать на соревнованиях. Татьяна Навка дала понять, что будет рада видеть Камилу Валиеву в своих ледовых мюзиклах, там для одаренной чемпионки всегда найдется место.

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