43-летняя Куркова о рождении дочери Самиры: «Я очень хотела детей, мое материнство намоленное, долгожданное»

Равшана Куркова сыграла во второй части сериала «Предпоследняя инстанция». И в отличие от своей героини, как дала понять актриса, в жизни и на съемочной площадке они умеет быть эффектной, знает, как произвести впечатление, если оно требуется. Ну а как маме двоих детей, ей приходится также время от времени выглядеть обычной домохозяйкой, которая не обращает внимание на то, что она надела, какую прическу сделала, даже если это просто пучок на голове. Куркова дала понять, что может затеряться среди мам на детской площадке.

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Кстати, дочка актрисы уже снялась с мамой в сериале. На роль сына Павла Прилучного и Дарьи Мельниковой взяли пятимесячную Самиру. Все сцены с малышкой снимали в смены, когда ее звездная мама тоже была на площадке.

Самым сложным с жизни для себя Равшана считает задачу стать хорошим родителем. Эта самая масштабная проверка на терпимость, смирение, жертвенность и все внутренние силы. Куркова понимает, что ей нужно подготовить своих детей к взрослой жизни, помочь найти свой путь и свое счастье.