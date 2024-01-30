Участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль

Во вторник, 30 января, стало известно, что участников группы «Би-2» в ближайшее время депортируют в Израиль, а не в Россию. Причем непонятно пока, почему так произойдет, так как паспорта у артистов — российские.

Известно также, что Шура отправится в Австралию. Певец уже обговорил этот вопрос с местными властями.

Задержали музыкантов, напомним, на прошлой неделе на Пхукете из-за того, что у них не было официального разрешения на выступление. Артистов приговорили к штрафу.