Участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль

Во вторник, 30 января, стало известно, что участников группы «Би-2» в ближайшее время депортируют в Израиль, а не в Россию. Причем непонятно пока, почему так произойдет, так как паспорта у артистов — российские.
Известно также, что Шура отправится в Австралию. Певец уже обговорил этот вопрос с местными властями.
Задержали музыкантов, напомним, на прошлой неделе на Пхукете из-за того, что у них не было официального разрешения на выступление. Артистов приговорили к штрафу.
В России в отношении участников группы могут возбудить дела за дискредитацию Российской армии. И «содействие террористической деятельности» за поддержку Украины.
Лева и Шура одними из первых сбежали из России на фоне сложной мировой ситуации. Поддерживать свою страну они не захотели, а предпочли западные деньги.
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