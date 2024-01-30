Медведева о лишенной олимпийской медали Валиевой: «Какое лекарство способно помочь прыгнуть четверной тулуп?»

Евгения Медведева выступила в поддержку фигуристки из команды Этери Тутберидзе, поддержав тем самым Камилу Валиеву. Спортсменка осталась без медалей, которые она завоевала на различных турнирах, начиная от 25 декабря 2021 года. Данное решение принял Спортивный арбитражный суд. Также Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года. И все из-за нарушения антидопинговых правил.

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