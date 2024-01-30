Медведева о лишенной олимпийской медали Валиевой: «Какое лекарство способно помочь прыгнуть четверной тулуп?»

Евгения Медведева выступила в поддержку фигуристки из команды Этери Тутберидзе, поддержав тем самым Камилу Валиеву. Спортсменка осталась без медалей, которые она завоевала на различных турнирах, начиная от 25 декабря 2021 года. Данное решение принял Спортивный арбитражный суд. Также Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года. И все из-за нарушения антидопинговых правил.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Евгения Медведева дала понять, что была свидетельницей все этой ситуации, она находилась рядом с Камилой в Китае на соревнованиях. А после Олимпийский игр, они одним бортом улетели в Москву. Фигуристка видела, какие эмоции на тот момент переполняли юную спортсменку. Это было одновременно и переживание, и негодование. По словам Евгении, спортсмен, который целенаправленно принимал допинг, не будет давать такую реакцию на происходящее. Было заметно, что Валиева просто не понимает, что происходит.
«Какое лекарство способно помочь прыгнуть четверной тулуп? Может, поделитесь со мной рецептом?» - недоумевает Евгения Медведева в своих соцсетях.