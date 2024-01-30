Виктория Боня продолжает разоблачать Веру Брежневу: «За ширмой ангела»

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня вернулась к обсуждению прошлого Веры Брежневой по просьбе подписчиков. После того как она заявила об эскортной деятельности певицы из «ВИА Гры», люди не перестают обсуждать этот поступок Бони.

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Вот и сейчас подписчики спросили, зачем Боня так сделала. У бывшей жены Константина Меладзе нашлись и защитники: мол, если и было, не Виктории об этом распространяться. На что девушка отреагировала в Сети очередной порцией разоблачений.

«Это факт! Правда иногда бывает болючей. Жила в нашей стране, строила из себя ангела… А за ширмой ангела все очень грязненько. Может быть, я не рассказала бы, все-таки этой истории много лет. Но вдруг захотелось поделиться. Имею право. Разве нет?!» - написала Боня.

Виктория, напомним, даже назвала сумму, за которую Брежнева была готова идти на свидание. Уже известно, как отреагировала на разоблачение от Бони сама Вера – она оставила смеющийся смайлик на это.