Улетевшая в очередной отпуск Ксения Бородина пострадала на спуске с горнолыжной трассы

Телеведущая Ксения Бородина не успела еще отойти от отдыха в Таиланде, как уже снова собрала чемоданы и покинула страну, чтобы опять отдыхать. На этот раз экс-ведущая «Дома-2» детей с собой не взяла, поскольку выбрала активный вид времяпрепровождения – горные лыжи.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Буквально в первый же день отпуска Бородина вышла на связь с фолловерами и пожаловалась, что уже успела пострадать. На спуске с трассы звезда упала и ударилась головой.

К счастью, страшных последствий не наступило, Бородина отделалась испугом и ушибами. Только вот поддержки и сочувствия от подписчиков не дождалась – люди критикуют ее за еще один отдых и советуют сидеть дома.