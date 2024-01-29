Кейт Миддлтон выписали из лондонской больницы после операции на брюшной полости

Кейт Миддлтон 13 дней провела в больнице в Лондоне. Ей сделали операцию на брюшной полости. А 29 января принцессу Уэльскую выписали из госпиталя. Она смогла вернуться домой. Кенсингтонский дворец сообщил, что жена принца Уильяма идет на поправку. Она будет находится в Виндзоре.

«Она делает успехи», — говорится в публикации.

Ей предстоит восстановление, которое займет больше месяца. Пока Кэтрин была в больнице, ее мог навещать только муж. Принц Уильям на время отказался от исполнения королевских обязанностей, чтобы заботиться о детях: принце Джордже, принцесса Шарлотте и принце Луи.

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Также он намерен помогать своей возлюбленной. Ранее представители королевской семьи отмечали, что Миддлтон вернется к своим обязанностям не раньше католической Пасхи, которая будет 31 марта. Добавим, что в больнице находится король Карл III. Ему накануне продлил пребывание в госпитале после операции из-за увеличенной простаты.