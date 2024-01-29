Актер Алексей Дубровский стал новым главным режиссером Малого театра

Алексей Дубровский лауреат премии Правительства РФ. Фото: Global Look Press

Министр культуры России Ольга Любимова объявила о своем решении после встречи с труппой театра.

Почти три недели Малый театр был без главного режиссера. Многие актеры из труппы переживали за то, кто займет такой важный пост. И вот 29 января Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что новым главным режиссером Малого театра стал режиссер-постановщик, заслуженный артист России Алексей Дубровский. 

О своем решении она объявила в Telegram-канале. Любимова напомнила, что актер сотрудничал с Юрием Соломиным, который ранее занимал этот пост. Он педагог Щепкинского училища, а также уже давно трудится в Малом театре.  

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По словам Министра культуры, она приняла решение только после того, как пообщалась с труппой театра. Все хотели, чтобы режиссеором стал человек, который сможет сохранить все традиции. 

Напомним, что ранее среди возможных кандидатов на этот пост называли Сергея Безрукова и  Дмитрия Певцова.

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