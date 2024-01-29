«Игра глазами – весь в мать»: россияне восхитились кадрами с двухлетним сыном Арзамасовой и Авербуха

Лиза Арзамасова не только снимается в кино, но и успевает строить личную жизнь. Она долгое время скрывала отношения с Ильей Авербухом. Фигурист на 22 года ее старше, но это не мешает им находить общий язык. Пара не только сыграла свадьбу, но и обзавелась наследником.

28-летняя актриса родила сына Льва, которому теперь посвящает все свободное время. Если сначала супруги прятали его лицо, то теперь уже открыто демонстрирую кадры со своим ребенком. Малышу в этом году исполнится два года.

Недавно Арзамасова улетела отдыхать с мужем. Они стали делиться кадрами с пляжа. Актриса наслаждается теплой погодой на курорте. Фигурист фотографирует возлюбенную с разных ракурсов. А на днях актриса выложила новое видео с сыном.

По всей видимости, мальчик остадся в Москве. Он словно передавал родителям привет, позируя в пижаме морковного цвета. Он показал «пять», подняв руку. У наследника Авербуха теперь короткая стрижка с небольшой челкой.