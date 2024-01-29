«Игра глазами – весь в мать»: россияне восхитились кадрами с двухлетним сыном Арзамасовой и Авербуха

Лиза Арзамасова не только снимается в кино, но и успевает строить личную жизнь. Она долгое время скрывала отношения с Ильей Авербухом. Фигурист на 22 года ее старше, но это не мешает им находить общий язык. Пара не только сыграла свадьбу, но и обзавелась наследником.
28-летняя актриса родила сына Льва, которому теперь посвящает все свободное время. Если сначала супруги прятали его лицо, то теперь уже открыто демонстрирую кадры со своим ребенком. Малышу в этом году исполнится два года.
Недавно Арзамасова улетела отдыхать с мужем. Они стали делиться кадрами с пляжа. Актриса наслаждается теплой погодой на курорте. Фигурист фотографирует возлюбенную с разных ракурсов. А на днях актриса выложила новое видео с сыном.
По всей видимости, мальчик остадся в Москве. Он словно передавал родителям привет, позируя в пижаме морковного цвета. Он показал «пять», подняв руку. У наследника Авербуха теперь короткая стрижка с небольшой челкой.
Лев Авербух уже проявляет свой характер. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
«И отношения вам к жизненным ситуациям от Льва Ильича», – написала Лиза.
Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие поразились тому, каким артистичным растет малыш. Его осыпали комплиментами.
«Какой обаятельный мальчик!» – высказалась aelavrenova.
«Какой же он у вас бесподобный! А глазки-то... оружие массового поражения», – заверила ju_ju_rus.
«Вырастет завидный жених», – считает gulnaramikhailova24.
«Лев Ильич такой романтический молодой человек. А как глазами стреляет - снайпер», – согласилась chaika2109.
«Игра глазами – весь в мать! Сладусик», – призналась radvolha.
Тем временем Лиза уже вернулась из отпуска, но продолжает выклыдвать курортные фото. Она признается, что пока загорала и купалась, то была в расфокусе, а теперь ей хочется делится красочными снимками, которые делал ее супруг. Авербух заснял ее на пляже, в бассейне и кафе.
Они провели романтическое путешествие очень насыщенно. Поклонники отмечают, что Арзамасова с возрастом не меняется. Многие хвалят ее точеную фигуру и природные утонченные черты лица.
К слову, актриса не сидит на месте. Она участвует в ледовых представлениях, учится танцевать, играет в театре и снимается в кино. При этом звезда воспитывает наследника. Но ей также помогает мама Юлия, которая души не чает в своем внуке.
Лиза Арзамасова тепло общается с мамой. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
А у Авербуха есть сын Мартин от прошлых отношений. Он до недавнего времени жил с отцом и мачехой. Наследник фигуриста сразу нашел общий язык с Лизой. Они даже не раз все смете ездили в отпуск. Но теперь 19-летний парень уже живет отдельно и строит отношения со своей девушкой. Однако он приезжает в гости к отцу, когда они устраивают семейный ужин. Мартин признавался, что порой обращается к мачехе за советом, особенно если вопрос касается готовки.
После рождения Льва фигурист рассказывал, что хочет еще одного ребенка. Он признавался, что они с Лизой хотят сделать небольшую паузу, но потом намерена завести еще одного наследника.