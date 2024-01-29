Собчак высказалась о нарядах на премии «Золотой орел»: «Преобладает нескладная мешанина в стиле дамы с бантиком»

Ксения Собчак частая гостья на светких вечеринках. Она любит покупать наряды и разбирается в отечественных и зарубежных брендах. Не раз телеведущая давала свою оценку модным образом артистов.

На днях состоялась премия «Золотой орел», на которой побывало много актрис. Для красной дорожки они подбирали броские вечерние луки. Но Собчак заявила, что ее не впечатлили наряды. Она выделила только Кристину Асмус и Марьяну Спивак. По всей видимости, все остальные аутфиты звезд ей показались скучными.

«На всем известной премии с удачными образами плохо. В основном преобладает нескладная мешанина в стиле дамы с бантиком. Самый проработанный лук в комбинации мейк+укладка+украшения+наряд, как ни странно, у Кристины Асмус. Но мне больше нравится минималистичность Марьяны Спивак. Правда, жемчуг тут немного из другой оперы. Я бы убрала сотуар, а серьги заменила на максимально нейтральные аккуратные бесцветные брюлы», – заявила Ксения.

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А вот раньше она раскритиковал стиль Тины Канделаки. Телеведущая считает, что ее коллега подбирает себе неудачные образы, которые не украшают ее фигуру и подчеркивают недостатки.