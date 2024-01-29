Актер Ивана Краско хочет жениться на 29-летней возлюбленной: «Думаю, что Дарья не будет возражать»

Иван Краско в последнее время часто оказывался в больнице. Но это не помешало ему встретить новую возлюбленную. Оказалось, что актер решил снова жениться. Он встретил 29-летнюю Дарью Пашкову, которая заботливо стала за ним ухаживать.

По словам сиделки, она с ним уже три года оказывается в больнице, где оказывает ему уход. Дарья отметила, что нахождение в четырех стенах их сблизило. 93-летний Иван Иванович уже готов вести избранницу в ЗАГС. Он даже задумался над тем, чтобы дать ей свою фамилию.

«Думаю, что все будет закономерно. Четыре брака у меня было. Пятый. Почему бы Даше не стать Краско вместо Пашковой?! Думаю, что Дарья не будет возражать», – сказал актер.

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Наталья Шевель, которая ранее была в браке в Краско, уверена, что эти отношения долго не просуществуют. Она сомневается в искренности их чувств. А вот сам артист сразу пояснил, что не стоит переживать за наследство. Он заверил, что не владеет ни дачей, ни квартирой, поэтому новой избраннице от него нужна только любовь.

Сама Дарья призналась, что испытывает к Ивану Ивановичу материнские чувства и заботиться о нем, как о ребенке. Об этом она рассказала в программе «Центрального телевидения».