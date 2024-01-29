Дочка Баталова не получила от Дрожжиной и Цивина похищенные 20 миллионов рублей после суда

Семья Алексея Баталова уже несколько лет борется с мошенниками. После смерти актера его жена Гитаны Леонтенко и дочка Мария Баталова чуть не оказались на улице. Наталья Дрожжина и Михаил Цивин называли себя друзьями артиста.
Они смогли присвоить себе две квартиры в центре Москвы и офисное помещение, а также и похитили порядка 20 миллионов рублей со счетов Баталова. После этого был суд, который оказался на стороне звездной семье. Мошенники должны в принудительном порядке вернуть все деньги, но не торопятся это делать.
Адвокат Баталовых Татьяна Кириенко рассказала, что идет апелляционный процесс. Потерпевшие не согласны с тем, что Дрожжина осталась на свободе и считают ее опасной. А подсудимые делают все, чтобы растянуть процесс.
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«Отмечу, что из похищенных более чем 20 миллионов суммарно эта пара вернула нашим подзащитным около 20 тысяч рублей, эти деньги были взысканы в принудительном порядке. Последняя платёжка была на 13 рублей 50 копеек. Когда как в суде мы доказали, что траты со счетов Баталовых были нецелевые, на эти деньги закрывались счета в ресторанах в непосредственной близости от места жительства Цивина и Дрожжиной», – поведала адвокат, пишет «МК».