Дочка Баталова не получила от Дрожжиной и Цивина похищенные 20 миллионов рублей после суда

Семья Алексея Баталова уже несколько лет борется с мошенниками. После смерти актера его жена Гитаны Леонтенко и дочка Мария Баталова чуть не оказались на улице. Наталья Дрожжина и Михаил Цивин называли себя друзьями артиста.

Они смогли присвоить себе две квартиры в центре Москвы и офисное помещение, а также и похитили порядка 20 миллионов рублей со счетов Баталова. После этого был суд, который оказался на стороне звездной семье. Мошенники должны в принудительном порядке вернуть все деньги, но не торопятся это делать.

Адвокат Баталовых Татьяна Кириенко рассказала, что идет апелляционный процесс. Потерпевшие не согласны с тем, что Дрожжина осталась на свободе и считают ее опасной. А подсудимые делают все, чтобы растянуть процесс.

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