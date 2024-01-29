Актер Александр Петров получает за смену в кино до миллиона рублей

Александр Петров уже стал одним из самых известных актеров в России. Он зарабатывает благодаря съемкам, игре в театре, рекламе и контрактах. Примечательно, что за смену в кино его гонорар может доходить миллиона рублей.

А вот за работу в театре он получает гораздо меньше. Но артист признавался, что на сцене выступать ему очень нравится. Петров участвует в детском спектакле «Петя и волк». Журналисты выяснили, что его гонорар за это составляет максимум 100 тысяч рублей. А это существенно больше, чем у его коллег.

Другие артисты в Театре им.Ермоловой получают примерно в 30 раз меньше. С наступлением нового года актерам, у которых нет особых званий, оклад подняли до 32 тысячи в месяц, что на 8 тысяч больше, чем было в прошлом году. Также артист высшей категории дополнительно получает 10% от оклада за участие в спектакле. Это 3200 рублей.

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Отмечается, что у Петрова может быть контракт, в котором прописана сумма больше 3200 рублей. Эти условия могут быть оформлены в виде премии в допсоглашении к трудовому контракту, пишет KP.RU.