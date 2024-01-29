Актриса Такшина рассказала о служебном романе с Антипенко на съемках «Не родись красивой»

Юлия Такшина признавалась, что старается разделять работу и личную жизнь. Но однажды ей не удалось это сделать. Актриса закрутила служебный роман с Григорием Антипенко. Она рассказала, что у них случилась любовь на съемочной площадке сериала «Не родись красивой». Уже через несколько месяцев они жили вместе.

И это были длительные отношения. Артистка подарила избраннику в 2007 году сына Ивана, а через два года — второго сына Федора. Но в 2012 году их союз распался. Теперь она выступает против служебных романов, так как считает, что они лишь мешают.

«Было с Гришей, у нас с ним двое детей, так что искра точно проскочила. Но вот после него — никогда. На самом деле служебные романы — это здорово и прекрасно, но иногда они действительно могут мешать профессии», — высказалась Юлия.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Теперь она предпочитает лишь дружить или заводить приятельские отношения с коллегами по съемочной площадке. Ей удалось найти общий язык с Константином Юшкевичем, с которым снимается в детективе «Балабол».Также она переживает новый этап в отношениях с сыновьями, которые стали подростками. Актриса готовится к моменту, когда они станут совсем взрослыми.