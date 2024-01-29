Суд ограничил 88-летнего актера Алена Делона в дееспособности

Ален Делон оказался в непростой ситуации. 29 января стало известно, что суд ограничил актера в дееспособности. Это означает, что теперь он не сможет принимать разные важные решения. К примеру, теперь артист не сможет распоряжаться своей недвижимостью. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Актер может принимать решения, за исключением особенно важных. За него это будет делать назначенный представитель. Роль специального представителя также заключается в том, чтобы помочь звезде с медицинским обслуживанием и выбором врача.

Добавим, что 88-летний Ален уже много лет тяжело болеет. Он уже практически не покидает госпитали. Два года назад звезда кино открыто заявил, что устал жить с нескончаемой болью и одиночеством.

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Напомним, что Делон даже заявлял о желании воспользоваться услугой эвтаназии в Швейцарии, где она разрешена. Это случилось спустя пять лет после того, как он завершил карьеру. У актера была бурная личная жизнь. Он расстался с манекенщицей Розали ван Бремен в 2001 году. После этого у него не было серьезных романов. От нее у артиста есть дочка Анушка и сын Ален-Фабьен. А от бывшей жены Натали Бартелеми у него есть сын Энтони.