Продюсер Павел Рудченко назвал поведение Полины Гагариной на «Голосе» пиар-ходом: «Она и раньше срывалась»

Полина Гагарина в этом году снова стала наставницей шоу «Голос». Уже вышли в эфир два эпизода. И в них певица успела проявить эмоциональность. Она даже была готова уйти в начале съемок, когда одна из участниц выбрала в наставники Владимира Преснякова.

Зрители стали обсуждать поведение артистки. На эту тему высказался Павел Рудченко. Он считает, что исполнительница хита «Спектакль окончен» всегда таким образом привлекает к себе внимание. Продюсер подозревает, что это просто пиар-ход.

«История повторяется из сезона в сезон. Гагарина и раньше срывалась в эфире «Голоса». Помню ее конфликт с Бастой. Мне кажется, это спланированный пиар-ход ради высоких рейтингов. У каждого наставника на проекте определенная роль, согласованная с редакторами. Благодаря им «Голос» становится более интересным. И мы видим, что роль стервы выпала Полине Гагариной», — высказался Рудченко, пишет VOICE.

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Добавим, что в этом сезоне Zivert впервые стала наставницей. Она была настроена отдавать все силы проекту. А вот со стороны зрителей на певицу посыпалось много критики. Хейтеры считают, что ей не стоило доверять такую роль, так как у артистки нет профильного образования.