Суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допинга

29 января стал известен вердикт спортивного арбитражного суда по делу Камиллы Валиевой. Фигуристку признали виновной в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим ее на четыре года дисквалифицировали. Таким образом, панель арбитров аннулировала результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года.

Примечательно, что после аннулирования результатов Валиевой судом, организаторы каждых соревнования, где она участвовала, сами определят последствия. Так, Международный союз конькобежцев может лишить сборную России по фигурному катанию золотых медалей, которые были завоеваны на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Напомним, что во время проверки Всемирного антидопингового агентства в крови у российской спортсменки нашли следы допинга. Сначала ее отстранили от соревнований, а потом это решение оспорили, поэтому она вернулась на лед. Но вот спустя два года суд все же вынес решение. Из-за этой заминки до сих пор не были вручены награды участкам олимпийских игр по фигурному катанию в Пекине.

Добавим, что в конце 2023 года Камила Валиева приняла участие в Гран-при России «Золотой конек Москвы», где одержала победу. А вот на чемпионате России в Челябинске она заняла только третье место.

По материалам Telegram-канала Mash