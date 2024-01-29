Комик Надя Джабраилова призналась, что ее дважды пытались изнасиловать: «Я отбивалась, орала»

Надя Джабраилова выступает на сцене, поэтому часто оказывается в центре внимания. Она признавалась, что после развода с мужем Игорем Джабраиловым у нее пока не клеится личная жизни.

А в новом интервью комик призналась, что сталкивалась с домогательства мужчин и даже едва не стала жертвой насилия. Один случай произошел, когда ей было всего 19 лет. Хозяин конной фермы стал к ней приставать, когда вез домой с подругами. По словам звезды, ей стали намекать на интимную близость. Она потребовала остановить машину и сбежала от обидчика.