Комик Надя Джабраилова призналась, что ее дважды пытались изнасиловать: «Я отбивалась, орала»

Надя Джабраилова выступает на сцене, поэтому часто оказывается в центре внимания. Она признавалась, что после развода с мужем Игорем Джабраиловым у нее пока не клеится личная жизни.
А в новом интервью комик призналась, что сталкивалась с домогательства мужчин и даже едва не стала жертвой насилия. Один случай произошел, когда ей было всего 19 лет. Хозяин конной фермы стал к ней приставать, когда вез домой с подругами. По словам звезды, ей стали намекать на интимную близость. Она потребовала остановить машину и сбежала от обидчика.
Второй случай был со знакомым Нади. Она снова находилась в машине.
«Чувак закрыл дверь и начал приставать. Но я вообще жестко реагирую, я буду отбиваться до последнего. Я отбивалась, орала, и он меня выпустил. Но это просто везение», — рассказала комик Евгении Медведевой в передаче «БеС комментариев».
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По словам Джабраиловой, многие ее знакомые сталкивались с домогательствами. Она уверена, что мужчины в большинстве случаев считают это нормой. Однако для нее такие ситуации были страшными.