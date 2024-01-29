В 90 лет умерла муза Федерико Феллини актриса Сандра Мило

29 января стало известно, что умерла Сандра Мило. Итальянская актриса прожила 90 лет. Пока причина смерти музы Федерико Феллини неизвестна. О случившемся рассказали родственник звезды, пишет агентство Ansa.
В 2023 году артистка приезжала на Венецианский кинофестиваль. Тогда она выглядела бодрой и не жаловалась на здоровье. А в 2020 году ее удостоили премии «Золотой глобус» за вклад в кинематограф.
Федерико Феллини регулирно снимал Сандру в своих фильмах. Успешными были картины «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи». Но также с ней работали и другие итальянские режиссеры. Ей довелось сыграть более 100 ролей.
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Она не переставала работать до последнего года своей жизни. Также Мило записывала песни и часто появлялась на телевидении.