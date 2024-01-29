15-летний актер из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач: «Я всегда влюбляюсь в девушек постарше»

Леон Кемстач прославился в конце 2023 года, когда сыграл одну из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Теперь у него больше миллиона подписчиков в популярной соцсети. Он не скрывает, что получает предложения о новых съемках.

15-летний актер дал интервью для YouTube-канала «вМесте». Он рассказал, что намерен воспользоваться своей популярностью, чтобы создать свой бизнес. Он мечтает открыть строительную компанию и стать ее лицом. Звезда кино хочет иметь такой доход, чтобы обеспечить своих будущих детей и будущих правнуков. Также он признался, что ровесницы его не привлекают.