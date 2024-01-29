15-летний актер из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач: «Я всегда влюбляюсь в девушек постарше»

Леон Кемстач прославился в конце 2023 года, когда сыграл одну из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Теперь у него больше миллиона подписчиков в популярной соцсети. Он не скрывает, что получает предложения о новых съемках.
15-летний актер дал интервью для YouTube-канала «вМесте». Он рассказал, что намерен воспользоваться своей популярностью, чтобы создать свой бизнес. Он мечтает открыть строительную компанию и стать ее лицом. Звезда кино хочет иметь такой доход, чтобы обеспечить своих будущих детей и будущих правнуков. Также он признался, что ровесницы его не привлекают.
«Я всегда влюблялся и влюбляюсь в девушек постарше. При общении со мной можно заметить, что я немного отличаюсь от людей своего возраста. И у меня много друзей, кому 20, 24 года. В детстве я очень много проводил времени у бабушки и гулял со своим старшим братом — он старше на 2 года. И он тоже гулял с ребятами еще старше. Я перескочил свой возраст», — поделился Леон.
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Он признался, что в семь лет был влюблен в девочку из Испании, которой было 16 лет. К слову, актер учит иностранные языки. Он очень хочет знать не менее 10 языков. Также артист готов пробовать разные виды спорта. Он подчеркнул, что хочет быть универсальным и многое уметь.